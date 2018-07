Detingut per no pagar 700 euros en un hotel de la capital

La policia ha arrestat un jove de 22 anys acusat d'un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit domèstic

Actualitzada 02/07/2018 a les 13:22

La policia va detenir ahir un home no resident de 66 anys per un presumpte delicte de defraudació, segons el balanç setmanal d'intervencions. L'individu hauria marxat de l'hotel on s'allotjava sense pagar la factura, un import que superava els 700 euros. Finalment, l'home va ser detingut mentre caminava per la via pública.

Els agents van arrestar un jove de 22 anys a Escaldes-Engordany pels presumptes delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic i resistència greu a funcionaris de policia. El detingut hauria tingut una desavinença de parella en el domicili particular i, posteriorment, quan van arribar els agents, es va resistir a la seva detenció.

Finalment, pel que fa als delictes contra la salut pública i la seguretat del trànsit, la policia va detenir diverses persones. Entre elles, un jove no resident de 21 anys per possessió de dues pastilles d'èxtasis i 1,9 grams de marihuana, un home resident de 43 anys per donar positiu amb una taxa de 2,07 grams per litre, després de tenir un accident amb danys materials, a un home resident de 54 anys amb una taxa d'alcohol de 2,03 grams per litre i a un jove de 24 anys amb una taxa d'alcohol de 2,02 grams per litre.