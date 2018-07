Desallotjat el grup ultra Hogar Social de l'edifici Banco Madrid

L'operació ha començat a dos quarts de set del matí i ha transcorregut sense incidents

Redacció Andorra la Vella

La policia ha desallotjat aquest matí per ordre al grup ultra Hogar Social de l'edifici que ocupava des de l'abril de 2017, propietat de l'antic banc de Madrid, a la plaça Margaret Tatcher. El desallotjament ha començat a dos quarts de set del matí, quan els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP, Antidisturbis) han tirat avall la porta per accedir a l'immoble. Un cop dins, han fet fora als ocupants, concretament 20 persones, entre elles tres famílies i dos menors d'edat. L'operació ha transcorregut sense incidents i l'edifici ha quedat precintat.

Aquest ha estat el tercer intent de desallotjament, després que la policia intentés entrar a l'edifici en dues ocasions a l'abril i el maig i es trobés amb l'oposició de més de mig centenar de persones disposades a impedir l'operació.

El març de 2015, la intervenció de la Banca Privada d'Andorra (BPA) i de la seva filial a Espanya (Banc Madrid), per la seva suposada implicació en casos de blanqueig de capitals vinculats amb màfies, va provocar el tancament de l'edifici.