La magistrada de l’Audiència Nacional espanyola tanca la instrucció i obre judici oral

La magistrada de l’Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, va donar per tancada ahir la instrucció de la coneguda com a operació Rimet i ha decidit processar l’empresari lauredià Joan Besolí per un delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La jutgessa considera que hi ha indicis suficients per jutjar Besolí i cinc persones més, entre elles l’expresident de l’FC Barcelona, Sandro Rosell, per haver blanquejat 20 milions d’euros de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). Segons l’aute amb el qual ahir la magistrada va donar per tancada la instrucció del cas, pas previ a l’obertura del judici