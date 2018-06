Andbank estudia la compra de la gestora de fons Merchbanc

La firma espanyola té un patrimoni de 400 milions en diversos productes

Andbank Espanya es planteja la compra de la gestora de patrimonis d’assessorament financer del país veí Merchbanc amb l’objectiu de guanyar quota de mercat, segons fonts properes a la negociació. La gestora té un patrimoni d’uns 400 milions distribuïts en diversos productes com ara fons d’inversió, sicavs o plans de pensions. Les converses per a una possible adquisició es van iniciar fa mesos però la diferència entre el que demanava la gestora i el que oferia el banc van fer que quedessin aturades. Ara, segons les fonts, s’han intensificat els contactes per a la compra, que en el cas que