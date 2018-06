Un cotxe patrulla de la policia s'estimba al camí del Rec del Solà

El vehicle, que es trobava estacionat, s'ha desfrenat i ha caigut per un terraplè

Actualitzada 28/06/2018 a les 20:02

Redacció Andorra la Vella

Un cotxe patrulla de la policia ha bolcat aquest matí a l'antic camí del Rec del Solà, que surt del carrer de les Canals. Segons fonts policials, el vehicle, que es trobava estacionat, s'ha desfrenat i ha caigut per un terraplè. Tot i que no hi ha hagut cap ferit, s'han produit danys materials, ja que un fanal ha caigut al jardí d'un xalet ubicat al mateix camí. La zona ha estat acordonada abans que es retirés el vehicle. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de bombers, la policia i ambulàncies del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).