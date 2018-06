La representant de l'ONU veu amb bons ulls la llei dels drets dels infants

Els ministres Xavier Espot i Eric Jover han presentat l'avantprojecte del text a Marta Santos, membre del secretariat sobre la violència contra els infants

Redacció Andorra la Vella

La representant especial del Secretariat General de l’ONU sobre la violència contra els infants, Marta Santos, s'ha reunit amb el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, i el ministre d'Educació, Eric Jover, aquest matí, on els tècnics de l'equip han presentat l’avantprojecte de llei dels drets dels infants. Santos ha qualificat el text com "un referent per a altres països", segons un comunicat emés per l'executiu. La representant de l'ONU ha considerat "molt positiu el compromís que preveu l’avantprojecte de llei d’elaborar un registre nacional de maltractament, ja que serà una eina d’empoderament dels infants i que facilitarà que aquests demanin ajuda quan la necessitin". Xavier Espot ha destacat que el text considera que la capacitat de decisió en alguns àmbits, com la salut, educació o l’oci es pot adquirir progressivament conforme s’incrementa el grau de maduresa dels infants. Per la seva banda, Eric Jover ha parlat del rol important de l’escola tant per a la prevenció del maltractament com per a la detecció.

Després de la reunió amb els ministres, la representant especial del secretari general de l’ONU ha visitat l’Escola andorrana d’Escaldes-Engordany. Aquest vespre, Santos oferirà la conferència “Davant la violència infantil: Actuem per la protecció dels drets dels infants” a la Sala Amstrong de l’Arthotel. Aquesta ponència tancarà l'estada de la representant de l'ONU, que va començar ahir amb un encontre entre Santos i el cap de govern, Toni Martí, seguida per una reunió amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach.