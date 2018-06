La justícia finlandesa allibera l'ultranacionalista Ilja Janitskin

La justícia de Finlàndia va deixar ahir en llibertat el periodista i polític ultranacionalista Ilja Janitskin, que va ser extradit d’Andorra al seu país d’origen el 13 d’abril passat. Així ho va decidir el tribunal del districte d’Hèlsinki, que l’ha jutjat per diversos delictes, un cop la causa va quedar vista per a sentència. La fiscalia finlandesa demana un any i vuit mesos de presó per a Janitskin, a qui acusa d’enaltiment de l’odi racial i d’assetjament a una periodista, entre altres delictes.

El periodista ultranacionalista va ser detingut l’agost de l’any passat a Andorra després que Finlàndia demanés la seva