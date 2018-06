Marsol afirma que la xarxa de calor arribarà a Andorra la Vella en un termini de cinc anys

El comú d’Andorra la Vella i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) van signar ahir un conveni per donar inici a la construcció de la planta de cogeneració de la Comella, que utilitzarà l’energia que encara no s’està aprofitant al Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) per generar calor. D’aquesta manera, segons va anunciar el director general de FEDA, Albert Moles, “es donarà servei de calefacció i aigua calenta a unes 2.000 llars i alguns edificis públics de la capital” en el termini de cinc anys. Un temps, va explicar Moles, necessari per fer modificacions a les instal·lacions de Ctrasa, per construir

(26/06/18 20:00)