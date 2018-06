El preu per metre quadrat als pisos es va situar l'any passat en els 2.014 euros

Als habitatges unifamiliars va arribar als 2.131, als comerços als 2.311 i als aparcaments als 1.266

El preu del metre quadrat en la totalitat dels béns immobles va créixer un 9,6% l’any passat respecte del 2016, i es va situar de mitjana en els 1.525 euros. Segons les dades que ahir, i per primer cop, va fer públiques el departament d’Es­tadística, el preu per metre quadrat d’un pis a Andorra era el 2017 de 2.014 euros, mentre que el d’un habitatge unifamiliar va arribar als 2.131. És en els locals comercials, amb 2.311 euros, on el preu del metre quadrat és més elevat, seguit dels edificis, amb 2.266. El preu per metre quadrat d’una plaça d’aparcament

#3 Murga

(26/06/18 18:44)



#2 Lozano

(26/06/18 17:58)



#1 realitat

(26/06/18 08:39)