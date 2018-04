Els sindicats no organitzaran cap manifestació l'1 de maig

L’USdA, en desacord amb el projecte de Govern per regular les protestes

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar ahir en declaracions al Diari que enguany tampoc hi haurà cap manifestació l’1 de maig. De fet, des del 2011 el país no viu cap protesta aquesta data. Enguany, a diferència del 2017, en què es van fer uns col·loquis, la idea és presentar una o dues iniciatives legislatives populars (ILP). “De mani­festació no n’hi haurà, però sí que possiblement es faci una roda de premsa per presentar una o dues ILP”, va dir Ubach.

Un dels textos que es presentaran serà molt probablement una llei de responsabilitat política que prevegi accions,

