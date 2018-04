Vall Banc signa el compromís de les Nacions Unides per a la inversió sostenible

Vall Banc Vall Banc Xavier Pujol

Actualitzada 26/04/2018 a les 06:55

Vall Banc ha signat els anomenats Principles for Responsible Investment (PRI en anglès) de les Nacions Unides, com a compromís de posar en pràctica un marc d’inversió responsable per complir els criteris de respecte ambiental, social i de bon govern corporatiu (ASG). Es tracta de sis normes bàsiques de les Nacions Unides que es basen en el fet d’actuar d’acord amb el millor interès dels inversors minoristes i institucionals, dels mercats financers, de l’economia, del medi ambient i de la societat en general. Els signataris, més de 1.750 entitats de més de 50 països que representen uns 70 bilions de dòlars, contribueixen al desenvolupament d’un sistema financer global més sostenible. L’entitat ha aprofitat la missiva per comunicar que ofereix un fons de renda fixa mixta internacional, anomenat Return & Conscience, que compleix aquests criteris internacionals de sostenibilitat i de cura de l’entorn.