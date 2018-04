Actualitzada 26/04/2018 a les 06:48

El departament d’Afers Socials va fer publica ahir a través del BOPA l’adjudicació d’una subvenció destinada a la Federació Andorrana d’Associacions de Discapacitats (FAAD) per un valor de 38.428,95 euros. L’entitat vetlla per la defensa dels drets d’aquestes persones, per ajudar-les en la millora de la seva qualitat de vida i també per donar suport a les seves famílies.