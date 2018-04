Actualitzada 26/04/2018 a les 06:49

La Universitat d’Andorra (UdA) celebra avui la XIV Diada universitària, una jornada de portes obertes que es farà de la una del migdia a les quatre de la tarda, amb la participació com a convidats dels alumnes de primer de batxillerat. Hi haurà un espectacle de monòlegs científics, a càrrec de la companyia The Big Van Theory, seguit d’un dinar a la plaça Germandat.