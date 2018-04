Els psicòlegs confien estar coberts per la CASS el 2019

El Col·legi de Psicòlegs confia estar integrat al sistema sanitari públic a començament de l’any que ve. L’organisme va lliurar ahir al ministeri de Salut un document de 200 pàgines que inclou una proposta de serveis que han realitzat els professionals i que des del seu punt de vista haurien d’estar coberts per la CASS. Un informe que defineix l’àmbit d’actuació dels psicòlegs i que el Govern haurà d’estudiar i negociar amb el col·legi professional.

El president de l’òrgan, Òscar Fernández, va dir que s’han donat aquest any de marge per negociar les condicions per les quals els psicòlegs hauran d’exercir.

