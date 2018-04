SDP vincula l'adhesió a l'FMI a la situació d'un banc del país

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va mostrar-se preocupat per la possible entrada d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) per “la tergiversació i l’ocultació de dades” per part de l’executiu. Un executiu que, segons va assenyalar Bartumeu, ha accelerat el procés d’adhesió, “precipitat”, a l’FMI pels problemes financers que segons va dir viu actualment una entitat bancària del Principat. “No volem que per dissimular i tapar determinades situacions s’aboqui a tot el país a un compromís amb l’FMI”, va posar en relleu.

D’aquesta manera, des d’SDP defensen que “no hi ha cap pressa ni obligació” per entrar a