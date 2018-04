MoraBanc guanya un 3,6% més i arriba a 23,5 milions d'euros

L'entitat té una ràtio de solvència del 18,9% segons les noves exigències de Basilea III

Actualitzada 25/04/2018 a les 14:10

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc va tancar l'any passat amb uns beneficis de 23,5 milions d'euros que representen un augment del 3,6% respecte l'exercici del 2016, segons ha informat en un comunicat. Des de l'entitat es destaca que "recupera així el camí del creixement orgànic de la seva activitat despre´s de completar el pla estratègic i el procés de transformació operacional i de negoci que va iniciar fa tres anys", per adaptar-se als canvis normatius.

L'entitat ha anunciat a més canvis organitzatius, que queden supeditats a l'aprovació per part del regulador, INAF. Així, el president del banc durant dos anys, Jordi Mora Magriñá, i membre del consell d'administració durant més de dues décades en arribar a l'edat de jubilació estatutària passa el testimoni de la presidència a Pedro González Grau.

Des de l'entitat es remarca que la ràtio de solvència és del 18,9% segons els criteris CET 1 de Basilea III, que és del 27% segons la ràtio de l'INAF, el que situa MoraBanc com a líder del sector, segons s'afirma al comunicat.