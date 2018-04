El ministeri de Salut informa del desproveïment de Dalsy per un error al prospecte

L'omissió d'una paraula en sis lots ha obligat a bloquejar la comercialització del medicament

Actualitzada 24/04/2018 a les 17:08

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha informat en un comunicat del desproveïment de Dalsy 20 mg/ml per l'omissió d'una paraula al prospecte. La detecció de l'error en sis lots ha obligat a bloquejar la comercialització del medicament, tot i que ja s'han condicionat de nou els dos primers lots i aquesta mateixa setmana el ministeri espera que es comencin a distribuir més de 143.000 unitats. Salut preveu que el desproveïment quedi resolt en "breu temps", tot i que prega que qualsevol de les sospites de reaccions adverses es notifiquin al centre de farmacovigilància. El ministeri també ha informat que hi ha altres medicaments, tant espanyols com francesos, amb la mateixa composició, dosificació i presentació que el medicament Dalsy.