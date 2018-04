El casino de Genting tindrà una inversió inicial de 140 milions d'euros

La multinacional calcula volum de facturació de 45 milions i espera que el resort s'inauguri al 2021

Projecte del Genting Grand Casino Andorra L'empresa gestora del nou casino presenta el projecte del ressort integral

Actualitzada 24/04/2018 a les 14:01

El Genting Grand Casino Andorra tindrà una inversió inicial total de 140 milions d'euros, dels quals 105 es destinaran al casino i els 35 restants a la torre de luxe, segons s'ha informat a la presentació del projecte. Genting Group calcula un volum de facturació de 45 milions i espera que el ressort s'inauguri el 2021. Marc Gibles, soci andorrà de Genting UK ha explicat que s'estima la creació de 1000 llocs de treball, pel que fa a la construcció i al personal de sala fixe. L'empresa gestora espera tancar els tràmits i iniciar les excavacions aquest any, preveu la construcció pel vinent i calcula que el 2020 es començarà el procés de contractació de personal. El ressort integral comptarà amb 27.000 metres quadrats de lleure i busca atreure un perfil de jugador d'alt rànquing, els 'high rollers', amb la creació d'una sala VIP al casino exclusiva per aquests. El recinte comptarà amb tres nivells de pàrquing, una planta de 'food market', una dedicada al casino, una altra amb una terrassa per a la restauració, quatre plantes per les suites VIP, dues per l'Spa VIP i una sèrie d'àtics de luxe. L'empresa gestora recorda que "és l'única marca de joc mai sancionada".