Famílies amb nens petits van assistir ahir a la inauguració oficial de la nova placeta Ciutat de Valls i del parc infantil a l’antiga escola espanyola.

Centenars de persones van aprofitar l’assolellada jornada d’ahir per assistir a la inauguració oficial de la nova placeta Ciutat de Valls i del parc infantil que duu el mateix nom i que està habilitat a l’antiga escola espanyola. Els equipaments, que es troben precisament al carrer Ciutat de Valls, seran dos nous llocs d’esbarjo per als habitants de la zona, que concentra una forta densitat de població. A més, aquest barri no disposava de parc infantil ni de cap zona de lleure ni de repòs.

El parc, ubicat a l’antic entre escolar, que ja estava operatiu des del passat mes de