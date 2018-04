130 corredors participen en la segona edició de la cursa del cos de banders

130 corredors van participar ahir en la segona cursa dels banders, molt per sobre dels 77 de l’any passat. De fet, un dels reptes que s’havia marcat l’organització del certamen per a aquesta segona edició era atreure més participants. Enguany, la novetat d’un segon circuit més assequible, de 10 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.140 metres batejat com a Enclar Express, ha estat un dels elements clau per aconseguir superar la xifra del 2017

Òscar Casal va ser el vencedor del recorregut gran, que va completar en 1 hora i 55 minuts. Una marca molt més ràpida que la que