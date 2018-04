El Consell General rebutja la proposta del PS per reformar els comuns

Només el grup parlamentari liberal ha donat suport al text dels socialdemòcrates

Pere Lòpez Pere Lòpez al Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 19/04/2018 a les 13:02

Redacció Andorra la Vella

El Consell General ha rebutjat per majoria la proposició de llei del PS per reformar els comuns, la proposta dels socialdemòcrates l'ha recolzada només del grup parlamentari liberal, tot i que "creien que el redactat es podia millorar". Els arguments de la resta del consell per tombar el text ha estat el "no respecte al principi d'autogovern dels comuns". Per la seva banda, el conseller del PS, Pere López, ha defensat la necessitat que es debatés aquesta proposició perquè "cal que el funcionament dels comuns sigui més democràtic" i que la representativitat de les minories "sigui major, així com que tinguin un rol més important, el debat d'avui va de democràcia real", ha remarcat López, negant que el PS "es vulgui carregar els comuns".