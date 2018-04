Corts absol l’únic processat, un israelià d’origen ucraïnès, per al qual el fiscal volia 30 anys de presó

El Tribunal de Corts ha absolt l’únic acusat de l’assassinat d’un empresari rus en un hotel de Soldeu el 17 de desembre del 2004. La fiscalia demanava 30 anys de presó ferma per al processat, un home ucraïnès de nacionalitat israeliana que va ser jutjat en rebel·lia el desembre passat. L’home va ser detingut poques hores després del crim i va estar un any en presó preventiva. Va ser alliberat per motius processals. Concretament perquè el Codi Penal de l’època només permetia mantenir durant dotze mesos una persona privada de llibertat en règim de presó preventiva. L’allargament de la instrucció