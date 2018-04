La CASS convoca les eleccions de representants per al 20 de juny

Les candidatures es poden presentar fins al 9 de maig i la campanya electoral començarà un mes després

El consell d'administració de la CASS ha convocat les eleccions per escollir els nous representants d'assalariats, pensionistes i treballadors per compte propi per al proper 20 de juny, segons publica avui el BOPA. La presentació de les candidatures es pot fer fins al 9 de maig abans del tancament de les oficines de la Seguretat Social i la campanya electoral s'iniciarà un mes més tard i finalitzarà el 18 de juny. El termini de vot per dipòsit s'obrirà l'11 de juny fins el 19 de juny.

Els afiliats a la CASS poden consultar si figuren a les llistes de votants a partir del 23 d'abril per poder participar en la convocatòria per triar dos representants dels assalariats, un dels pensionistes i un altre del sector empresarial.