Les deduccions de l'impost sobre societats suposen una pèrdua de 117 milions d'euros

El Govern aprova el projecte de llei del codi de procediment civil El ministre Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres

Actualitzada 18/04/2018 a les 20:21

Redacció Andorra la Vella

El Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de llei del codi de procediment civil, segons ha explicat el ministre Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior. El text, que respecta la tradició jurídica andorrana, té com a objectiu l'estalvi de temps i diners, amb l'establiment de dos casos de procediments: l'abreujat i l'ordinari. El projecte de llei preveu la introducció de novetats com: la delegació en el poder notarial de les competències de la jurisdicció voluntària i l'establiment terminis concrets per fer al·legacions. El text aprovat també estableix, entre d'altres, que els requeriments documentals del tribunal seran gratuïts en tots els casos i que la incompareixença de les parts al judici oral pugui suposar declarar el procés vist per a sentència.

Pel que fa a la recaptació de l'impost de societats en el període fiscal de 2013 a 2016, les deduccions de la quota suposen una pèrdua de 117 milions d'euros, tot i que el nombre de declaracions presentades s'ha augmentant, arribant als 5921 l'exercici 2016.