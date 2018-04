El TC rebutja el recurs de Samarra per l'arxivament de la causa contra Cinca

Els magistrats ratifiquen la decisió del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior que van considerar que els fets denunciats pel 'cas Orfund' no són constitutius de delicte

Actualitzada 18/04/2018 a les 12:14

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat pel lletrat de Joan Samarra contra la decisió del Tribunal de Corts i la ratificació del Tribunal Superior d'arxivar la causa que havia iniciat contra Jordi Cinca pel 'cas Orfund'. Els magistrats afirmen que no es pot considerar "infringits ni els drets a la jurisdicció ni a obtenir una decisió fonamentada en Dret, ni a un procés degut ni al recurs del procés penal" respecte les decisions dels dos tribunals que van argumentar que els fets denunciats no eren constitutius de delicte.

L'Alt Tribunal al·lega que després d'efectuar una anàlisi dels fets resulta que els diversos òrgans judicials que han intervingut en les actuacions "han subministrat al recurrent una resposta concreta, motivada i raonable que no pot ser titllada de no fonamentada ni d'incongruent ni d'arbitrària" sobre la inadmissió de la causa on acusava Jordi Cinca dels delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.

#1 Politar andorrà

(18/04/18 12:40)