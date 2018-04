La Policia engega la campanya de seguretat viària adreçada a motocicletes i ciclomotors

L'operatiu realitzarà controls específics per verificar les condicions tècniques i administratives i per controlar les infraccions de trànsit

La Policia comença aquest dissabte una campanya de seguretat viària adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents vinculats a aquest tipus de vehicles, que augmenten cada any amb l'arribada del bon temps. Des de les 7 del matí es realitzaran controls específics en vies urbanes i/o interurbanes per tal de verificar les condicions tècniques i administratives dels conductors i els vehicles i aplicar les mesures necessàries a les infraccions de trànsit comeses per comportaments imprudents com l'excés de velocitat. L'operatiu finalitzarà a les 19 hores del 8 de maig.

