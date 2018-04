Andorra es fixa en el model francès per l'impuls de les energies renovables

La capital acull avui una jornada francoandorrana per tractar temes com la lluita contra el canvi climàtic

Actualitzada 17/04/2018 a les 13:29

Redacció / Agències Andorra la Vella

Andorra la Vella acull avui la Jornada d'intercanvis francoandorrana en matèria d'energia, per impulsar la col·laboració amb empreses franceses del sector i tractar temes com les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic. El cap de govern, Toni Martí, ha fixat, durant la seva intervenció, el model occità com a exemple per l'impuls del sector de les energies renovables a Andorra. Martí també ha anunciat, en aquest sentit, que l'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat de Perpinyà tindrà una quota per formar estudiants andorrans en sostenibilitat energètica. Per la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha posat en relleu que el projecte de llei de transició energètica "preveu una implicació" important del sector privat en l'increment de la producció nacional d'energia i "sobretot" en renovables. Sílvia Calvó també ha recordat que un altre vessant en el desenvolupament d'aquesta llei serà "la capacitació del sector perquè aquest desenvolupament de noves energies es faci amb la màxima garantia", on s'espera la col·laboració francesa. La ministra de Medi Ambient ha desitjat també que l'experiència francesa en matèria energètica "pugui servir per impulsar projectes comuns, com la minicentral d'Arcalís".

La jornada s'ha organitzat conjuntament per CCI Pyrénées Orientales i la CCIS d’Andorra agrupades en el CCI Pirineus MED en el marc del programa Interreg POCTEFA; i pel pôle de competitivitat DERBI. La trobada ha estat la continuïtat de la que va tenir lloc a Perpinyà, durant aquesta s'han celebrat diverses taules rodones amb participants dels dos països a l’entorn dels territoris sostenibles i eficients, l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’edificació, i l’ètica, capacitació i qualitat en les actuacions energètiques.