L’accident va tenir lloc a la C-1412a a Torà i hi va haver dos ferits més

Un home de 51 anys xofer d’un vehicle amb matricula del Principat va perdre la vida dissabte en una col·lisió frontal a la carretera C-1421a al municipi català de Torà. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’accident es va produir quan passaven pocs minuts de les sis de la tarda. Va ser a l’altura del quilòmetre 24,2, considerat punt negre amb un revolt molt tancat que provoca que alguns vehicles envaeixin el sentit contrari. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, un tot ter­reny i un turisme van xocar frontalment.

Com a conseqüència de la col·lisió, el conductor del