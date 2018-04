El cap del departament de pagaments a polítics i funcionaris identifica l’entitat i el gestor com a integrants del sistema de suborns a canvi d’obres públiques

Hilberto Mascarenhas, excap del departament d’Operacions Estructurades d’Odebrecht, va identificar Banca Privada d’Andorra i el gestor uruguaià Andrés Betingo Sanguinetti dins de la trama per al pagament de suborns a polítics i funcionaris en múltiples països per aconseguir concessions d’obres públiques multimilionàries. Mascarenhas és el principal testimoni del cas Odebrecht perquè el departament d’Operacions Estructurades en realitat era l’àrea que Odebrecht va crear per centralitzar el pagament de suborns a escala internacional. Mascarenhas es va acollir al programa de delacions premiades per la justícia brasilera. Va acceptar explicar tot el sistema de suborns d’Odebrecht a canvi d’una reducció important de