El CDR d'Andorra es manifesta a Barcelona

És la primera acció fora de les fronteres del Principat en què participa l’agrupació per la independència catalana

El Comitè de Defensa de la República (CDR) d’Andorra va participar en la manifestació que va te-nyir de groc ahir el centre de Barcelona per demanar la llibertat dels líders de l’independentisme català empresonats a Madrid. Sota el lema Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!, unes 315.000 persones, segons la guàrdia urbana, van participar en la protesta convocada per Espai Democràcia i Convivència, una plataforma formada per entitats de la societat civil, com ara l’ANC, i sindicats, com CCOO o UGT.



Primer acte fora d’Andorra

En el primer acte fora del Principat en