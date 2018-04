Territori emprenedor

Una setantena de joves es van aplegar ahir al Centre de Congressos de la capital per conèixer les claus essencials a l’hora d’iniciar un negoci.

Avui potser és el primer dia d’una nova vida, no ho sabem, però la veritat és que hi ha moltes idees i he sortit d’aquí amb moltes ganes”, va explicar Pere Baró, un dels més de setanta joves que ahir van assistir a la tercera Trobada de joves emprenedors al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant tot el dia, sota el títol Nous reptes i oportunitats de l’emprenedoria, diversos experts del món empresarial i digital van donar les claus als joves del país per iniciar el seu propi negoci. “Sempre he estat molt interessat per l’emprenedoria i crec que