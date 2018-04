Ingressa a la presó a Finlàndia l'activista extradit d'Andorra

Acusat d’incitar a l’odi contra els immigrants, insta la llibertat provisional

La cort del districte d’Hèlsinki haurà d’avaluar la setmana vinent la petició de llibertat provisional que ha sol·licitat l’activista Ilja Janitskin després que Andor­ra l’hagi entregat a les autoritats del seu país d’origen. L’ultra s’enfronta a una acusació de 46 càr­recs per part de la fiscalia. Els més greus són el d’incitar a la violència contra els immigrants i blanqueig de capitals. A Finlàndia Janitskin està considerat un dels defensors més aferrissats de les campanyes antiimmigrants. La fiscalia ha fet públic que hi ha altres persones que estan implicades en les causes que s’han interposat contra Janitskin. Tot està relacionat