La nova presidenta d'Unicef Andorra remarca el seu compromís amb l'entitat

La nova presidenta del comitè andorrà de l’Unicef, Laura Álvarez, va refermar el seu compromís amb l’entitat a través d’una carta als socis. En la missiva, Álvarez va remarcar “un gran entusiasme” per realitzar la tasca que Unicef Andorra fa per posar els drets dels infants “en primer pla”. L’activista també va aprofitar l’ocasió per subratllar l’interès de la nova junta en “continuar” els avenços fets en els darrers anys i va assegurar que treballarà amb “transparència i eficàcia” per tal d’obtenir els millors resultats per a cada infant “allà on sigui necessari”. Segons la nova presidenta de l’entitat, el “nou camí” l’emprendrà acompanyada de Cinta Pallé com a vicepresidenta, Chistiane Pablo com a tresorera, una junta formada per vuit membres i un equip de tècnics i voluntaris liderat per Marta Alberch. Álvarez i la nova junta directiva lideraran l’entitat andorrana els pròxims quatre anys. La darrera presidenta va ser Blanca Palau.