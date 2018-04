Dues persones, ferides lleument en un accident a la CG-2

L’ambulància les va transportar ràpidament a l’hospital, on es van descartar lesions de gravetat

Un accident a la CG-2, a Encamp, va obligar a intervenir ahir a la tarda els serveis d’emergències per auxiliar els dos conductors residents implicats en la topada. Els fets van tenir lloc pels volts de les 14.30 hores, quan per causes desconegudes dos vehicles van col·lidir a l’altura del càmping Europa. Ràpidament el cos de bombers es va desplaçar fins a la zona amb una ambulància i el SUM amb una altra que va permetre traslladar immediatament els dos conductors fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se’ls van fer unes proves i es va descartar que tinguessin