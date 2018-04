UL, Independents de la Massana i Sílvia Bonet tenen la intenció de votar-hi a favor

El Govern ja té prou suport per aprovar la modificació de la Llei de transferències, que preveu repartir a parts iguals els 4,4 milions d’euros que van ser invalidats pel Tribunal Constitucional. Malgrat que els consellers de l’oposició no han declarat oficialment el seu vot afirmatiu, el discurs dona a entendre que si no hi ha imprevistos d’última hora, els parlamentaris d’Unió Laurediana i d’Independents de la Massana i Sílvia Bonet hi donaran llum verd.

L’executiu necessita aprovar la llei al Consell General per majoria qualificada. Per fer-ho, s’ha de garantir tres vots de consellers de l’oposició de la circumscripció nacional