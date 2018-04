La xifra de desocupats augmenta un 8% el mes de març

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El mes de març va tancar-se amb un total de 380 desocupats, segons les dades que va fer públiques ahir el departament d’Estadística. Una xifra que representa un augment del 8% respecte al febrer, quan eren 352 aturats, i una davallada del 4,3% amb relació al març del 2017, quan hi havia 397 persones desocupades. Quant al perfil d’aquests demandants de treball, la quantitat de dones aturades representa el 52,9%, superant lleugerament els homes, que són el 47,1% del total. Segons l’informe d’Estadística, la majoria d’aquells que estan en recerca de treball, el 84,5%, fa menys de sis mesos que estan desocupats, mentre que 8,9% fa més d’un any que estan aturats.

Per nacionalitat destaquen els andorrans, que suposen el 40% dels desocupats, seguits dels espanyols, amb un 34,2%, i els portuguesos, que són el 10,8% dels aturats del mes de març d’enguany. En aquest sentit, i entre els estrangers, per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb 10 anys o més de residència, que representen el 39,9% del total, seguits dels portuguesos amb 10 anys o més de residència, que representen el 16,2%. Pel que fa a l’edat dels demandants de feina, el grup de 18 a 25 anys suma el 17,9%; el de 26 a 39 anys suposa el 23,7%; el de 40 a 59 anys és el 43,7%, i els majors de 60 anys representen el 12,1%.

D’altra banda, el nombre de llocs de treball oferts va créixer un 4,7% respecte al mes anterior, tot passant dels 793 del febrer als 830 del març.