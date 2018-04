L'Estat reclama el comís d'1,1 milions de dòlars d'uns processats per corrupció

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:47

L’Estat vol que els 1,1 milions de dòlars que tres ciutadans mexicans tenen en dos comptes andorrans siguin comissats en benefici de les arques públiques del Principat. Els advocats defensors de dos dels tres propietaris dels diners van reclamar ahir al Tribunal Superior que els retornin els diners, ja que malgrat haver estat processats per corrupció al seu país d’origen cap dels dos ha estat condemnat per aquests fets. Un dels comptes té 751.000 dòlars i l’altre, 387.000, i la fiscalia considera que l’Estat té dret al comís dels diners perquè malgrat que per a un dels processats va prescriure l’acció penal i a l’altra no se’l va localitzar per jutjar-lo, els tribunals mexicans sí que han dictat el comís dels béns. El ministeri públic considera que existeix una resolució ferma i executòria a Mèxic i que és plenament efectiva a Andor­ra. És per això que va reclamar al Tribunal Superior que es dicti el comís dels diners en benefici de l’Estat andorrà.