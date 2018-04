Maria Ubach es reuneix amb la seva homòloga noruega per dialogar sobre les relacions amb la UE

La ministra andorrana i la noruega han tractat diferents aspectes, com la cooperació entre els sistemes de seguretat social

Actualitzada 12/04/2018 a les 20:08

Redacció Andorra la Vella

La ministra d’afers exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquesta tarda, a la seu del govern noruec a Oslo, amb la seva homòloga, Ine Eriksen Søreide. Durant la trobada les dues ministres han intercanviat experiències al voltant de les relacions amb la Unió Europea. Ubach ha explicat a la ministra noruega el desenvolupament de l’agenda amb Europa pel que fa a l’acord d’associació, segons han explicat a un comunicat.

Maria Ubach també ha visitat, durant el matí, l’Institut Noruec d’Afers Europeus, on s’ha reunit amb el director, Ulf Sverdrup, expert en les relacions entre la UE i Noruega. Al migdia, les delegacions noruega i andorrana han celebrat un dinar de treball, on han abordat diferents aspectes com la cooperació entre els sistemes de seguretat social. La ministra ha estat acompanyada en aquest viatge a Noruega per una delegació integrada per membres del ministeri de l’interior, del d’afers exteriors i de la CASS.

Noruega, amb Liechtenstein i Islàndia formen part de l’Espai Econòmic Europeu i conjuntament amb Suïssa formen el secretariat de l’associació europea de lliure comerç (EFTA). L’acord d’associació que està negociant Andorra amb la Unió Europea preveu un règim similar amb l’adoptat en aquests països.