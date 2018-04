Joves de l'Escola andorrana, a la final de la Lliga de debat

Actualitzada 12/04/2018 a les 06:45

Agències Andorra la Vella

Després de guanyar la lliga interna, l’equip Menairons, de l’escola andorrana de batxillerat va començar ahir la final de la Lliga de debat de secundària i batxillerat que organitza la Xarxa Vives d’universitats. Set alumnes es van desplaçar a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, on s’enfrontaran a 13 equips més d’alumnes catalans i valencians. Com ja es va fer al febrer durant la lliga local, el tema d’enguany és L’humor té límits? L’activitat té com a objectiu que els estudiants aprenguin i practiquin la seva capacitat d’oratòria, d’argumentació i de reacció davant de l’actuació de l’equip contrincant.

Els equips, que coneixeran cinc minuts abans cada contrincant i si han de debatre a favor o en contra del tema, aniran enfrontant-se de dos en dos fins divendres, quan es coneixerà el gua-nyador de la lliga. És el segon cop que un equip de l’Escola andor­rana passa a la fase final.