Els sindicats anuncien noves mobilitzacions en contra de la llei de funció pública

Gabriel Ubach denuncia "poc consens i diàleg" amb la ministra Descarrega i Govern

Ubach lamenta "poca democràcia" Moment de la reunió entre els sindicats i la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega Fernando Galindo

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:10

Redacció Andorra la Vella

El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha anunciat que es duran a terme noves mobilitzacions després de reunir-se amb la ministra Eva Descarrega per tractar les modificacions sobre les esmenes de la llei de funció pública. Segons Ubach, la llei s'ha elaborat "sense consens ni diàleg" i la ministra de Funció Pública els ha dit que la llei entrarà en vigor demà. El representant sindical ha lamentat que Govern confongui "el diàleg amb la imposició" i, per aquest motiu, ha declarat que els sindicats es començaran a moure per dur a terme noves accions que encara estan per a definir. També ha anunciat que es reuniran amb altres grups parlamentaris i posaran en marxa signatures per a l'avançament d'eleccions ja que Govern "no escolta".