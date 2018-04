Sílvia Bonet proposa eliminar l'acomiadament no causal

La parlamentària vol que només sigui aplicable en cas de contracte temporal

La consellera independent Sílvia Bonet proposa eliminar la modalitat d’acomiadament no causal perquè considera que el comiat per causes objectives ja permet fer fora un treballador per ineptitud, manca d’adaptació o dificultats econòmiques de l’empresa. Un apartat de les 97 esmenes que Bonet ha presentat al projecte de llei del codi de relacions laborals contempla que l’acomiadament no causal no es pugui aplicar als treballadors indefinits i que quedi limitat només als empleats amb contracte temporal.

Bonet considera que d’aquesta manera es dona resposta a les recomanacions en matèria de drets laborals dels organismes internacionals. La llei plantejada per DA “no