Espot i Fenoll coneixen els recursos socials per a discapacitats a Suècia

Actualitzada 10/04/2018 a les 18:28

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Jusítica i Interior, Xavier Espot, i la secretària d'Estat d'Afers socials i Ocupació, Ester Fenoll, han visitat dilluns i dimarts els recursos socials destinats a persones amb discapacitat o en situació de risc de la ciutat d'Estocolm. Durant la jornada, els responsables d'Afers Socials es van reunir amb la cap de la Divisió de Valoració de Necessitats de les Persones amb discapacitat de Farsta, Lena Halltoft, on van parlar sobre els criteris de valoració de necessitats i van compartir experiències sobre el marc legal i competencial.

Durant el dia d'ahir, Espot i Fenoll van visitar habitatges assistits per a persones amb discapacitat intel·lectual on van conèixer el model d'apartaments agrupats en unitats de convivència, que compten amb espais comuns de cuina, menjador i sala d'estar.

El ministre i la secretària d'Estat han mantingut una reunió avui amb la directora de Magelungen Utveckling AB, Johanna Agri, qui els ha explicat quins són els recursos que utilitzen per captar famílies d'acollida, així com altres models pioners de Suècia per minimitzar la institucionalització de menors treballant amb la família biològica per tal d'aconseguir el retorn de l'infant.

Finalment, durant aquesta tarda Espot i Fenoll han visitat els habitatges per a persones grans amb demència i el centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, Blecktornet. També s'han reunit amb la comissaria de Policia de Sodermalm en relació amb la coordinació que es manté entre Policia i Afers Socials en matèria de joves en risc.