El nou Codi de circulació també permetrà que pedalin en paral·lel, segons va avançar Torres

Andorra, territori ciclista és la nova campanya impulsada pel Govern per tal d’incidir en la seguretat a la carretera dels usuaris de la bicicleta. Ha comptat amb la participació de Joaquim Purito Rodríguez, que ahir, durant la presentació de la iniciativa al costat del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, també va fer autocrítica. “Hem de ser conscients que a la carretera som un vehicle més. Hem de respectar les normes”. I més, va recordar, quan són l’usuari de la via més vulnerable i que pot sortir més malparat. Normes, però, que aviat canviaran, tal com va avançar el ministre. La