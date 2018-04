El secretari d’Infraestructures afirma que ho treballen amb l’ens estatal

La Generalitat preveu que el sistema d’aterratge a través de GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu es pugui habilitar “entre finals d’aquest any i principis del que ve”. Així ho va assegurar el secretari d’infraestructures del govern català, Ricard Font. El responsable va indicar que l’A­gència Estatal de Seguretat Aèria i Aeroports de Catalunya treballen en el sistema que ha de fer possible l’enlairament i aterratge d’avions en condicions climatològiques adverses. Viatges Regina, que el mes passat va haver de desviar i cancel·lar alguns vols pel mal temps, ja va avisar que sense el sistema GPS no en tornaria a programar.

Per