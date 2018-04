La futura llei d'educació permetrà la jubilació voluntària abans dels 65 anys

Jover ha assenyalat que la llei millorarà les condicions al personal del cos i donarà més estabilitat, ja que l'assignació a un centre educatiu es fixarà en un mínim de quatre anys

La nova llei d'educació permetrà que els docents es puguin jubilar abans dels 65 anys. Tot i que la jubilació obligatòria continuarà fixada en els 65, el Govern està acabant de decidir a quina edat es permetrà la jubilació voluntària i amb quines condicions econòmiques. Per aquest motiu, estan esperant un informe de viabilitat econòmica que rebran en els pròxims dies. Ho han anunciat aquest matí el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i la directora general d'Escola Andorrana i Formació Andorrana, Ester Vilarrubla, que estan acabant de tancar reunions amb el sindicat i amb el personal del cos d'Educació. La futura llei regularà per primer cop les especificitats del cos docent i, segons ha informat el ministre, una part molt important s'ha anat elaborant d'acord amb la llei de la Funció Pública.

Jover també ha assenyalat que la llei millorarà les condicions al personal del cos i proporcionarà més estabilitat, ja que l'assignació a un centre educatiu es fixarà en un mínim de quatre anys i només es podrà traslladar quan hi hagi un motiu justificat, com ara el tancament d'una aula.

Pel que fa a les vacances, el ministre ha explicat que actualment no estan regulades per llei, però que la intenció és que s'inclogui al projecte i que han d'estar ajustades al calendari escolar. D'altra banda, i en relació a la transparència als processos de selecció d'interins, les borses passaran a ser una obligació legal i es crearà una plataforma telemàtica perquè tots els treballadors tinguin la possibilitat de consultar en quina posició es troben i quina és la puntuació que tenen.

Durant el mes d'abril s'acabaran les reunions amb els claustres per tal d'explicar el text que s'està treballant als prop de 900 membres del cos. La voluntat és entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei i que es pugui aprovar durant aquesta legislatura, ha indicat el ministre Jover.