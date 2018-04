El PS insisteix en el reconeixement de la capitalitat d'Andorra la Vella

Els socialdemòcrates afirmen que el Consell Europeu avala la seva proposició de llei sobre el funcionament dels comuns

Actualitzada 09/04/2018 a les 18:56

Redacció Andorra la Vella

Els representants del Partit Socialdemòcrata (PS) han insistit avui en el reconeixement de la capitalitat d'Andorra la Vella en una roda de premsa en la que la consellera de la capital, Dolors Carmona, ha argumentat que el reconeixement "suposarà tenir més recursos per assumir les gestions" de les infraestructures locals, com el Centre de Congressos, la piscina dels Serradells o l'Institut de Música.

Els socialdemòcrates també han defensat que l'informe de la Carta de Poders Locals, emès pel Consell Europeu, avala la seva proposició de llei sobre el funcionament dels comuns. La primera secretaria, Susanna Vela, ha argumentat que d'aquesta manera "es podrien modificar elements per permetre que les minories tinguessin un major paper als comuns". El president de la formació, Pere López, ha qualificat les crítiques fetes per alguns cònsols, sobre canvis que proposa realitzar el PS amb la seva proposició de llei, com a "massa dures". El conseller general també ha negat que la intenció dels socialdemòcrates sigui "carregar-se els comuns", amb aquestes propostes.