Es va postular durant un sopar a la Massana amb consellers i simpatitzants de Ciutadans Compromesos

i d’Unió Laurediana

La trencadissa al grup parlamentari liberal ha obert un espai per a la creació d’una nova força política d’àmbit nacional. Així ho defensen els partits hegemònics a la Massana i a Sant Julià, que ja han començat els contactes per explorar-ne la viabilitat. En un sopar a la Borda de l’Avi el dia de la Constitució –el Denis estava tancat– consellers i simpatitzants de Ciutadans Compromesos i d’Unió Laurediana (forces que van passar al grup mixt) van posar les bases per iniciar les negociacions. I tot i que no estava previst parlar de candidats, va ser el mateix Carles Naudi

