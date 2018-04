Un conductor perd el control i atropella dos vianants a Arinsal

Actualitzada 08/04/2018 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

Dues persones van resultar ferides ahir al migdia mentre caminaven per una vorera davant l’hotel Comapedrosa d’Arinsal quan un vehicle va perdre el control i va impactar primer contra un turisme i després contra un dels dos vianants, de 16 anys. La mare, de 45 anys, també en va sortir malparada en caure, segons va informar la policia.

Durant la jornada d’ahir es van produir dos accidents més entre un turisme i una motocicleta, a Soldeu, i entre dos cotxes a Escaldes. En van sortir ferits lleument el conductor d’una motocicleta, de 40 anys no resident, i un ocupant del cotxe, no resident de 12 anys.

Divendres a la tarda dues persones van resultar ferides a causa d’un accident mentre circulaven amb motocicleta a Encamp, segons va informar ahir la policia. Tots dos van patir contusions però cap d’ells va tenir ferides de gravetat, segons van explicar al Diari fonts de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

L’home que conduïa el vehicle, resident de 69 anys, va ser sotmès al control d’alcoholèmia i va marcar 2,26 grams per litre de sang. Els agents el van detenir i va passar a disposició judicial. La dona que l’acompanyava, de 55 anys, no és resident. L’accident va tenir lloc divendres a dos quarts de vuit de la tarda a la cruïlla de la carretera dels Cortals i el carrer de la Palanca, a Encamp. Els motius de l’accident per ara es desconeixen, però segons va informar el cos de policia, només s’hi va veure implicada la motocicleta amb matrícula andorrana.

D’altra banda, ahir a la nit va finalitzar la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues que va fer el cos durant la Setmana Santa. Els policies van fer des del passat 24 de març controls amb la finalitat de reduir la sinistralitat al conjunt de les carreteres del país. Els agents policials tenen previst presentar les dades sobre el resultat de l’operatiu la setmana vinent.