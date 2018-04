L'oposició critica Govern per la reducció d'inversions per quadrar els comptes

Els partits creuen que el superàvit del 2017 també es deu als dividends d’Andorra Telecom

L’oposició es mostra escèptica davant del tancament de comptes de l’exercici 2017 per part de Govern. Els diferents grups parlamentaris consideren que l’executiu va aconseguir tancar amb un superàvit de nou milions d’euros gràcies, per exemple, a la reducció en inversions i als ingressos pels dividends d’Andorra Telecom i FEDA.

El conseller general independent de la Massana Carles Naudi retreu que es van liquidar menys diners (21 milions d’euros) per invertir en infraestructures i que no es van tenir en compte les transferències als comuns. “Tant de bo fos cert al cent per cent, però s’ha invertit la meitat del previst”,