Trobada de clubs Rotary per parlar de corresponsabilitat

Els 92 clubs Rotary de França, dintre dels quals també hi ha el Rotary d’Andorra, es reuneixen al llarg d’aquest cap de setmana al Principat. Hi celebren una convenció amb nombroses conferències que giraran al voltant de “la corresponsabilitat i el desenvolupament sostenible”, segons va destacar el seu màxim representant a França i Andorra, Alain Betato. “Rotary és un servei d’homes i dones altruista a disposició de la gent per aportar-los alguna cosa i fer evolucionar la societat en el sentit de la pau”, va explicar Betato. El que anomenen “conferència de districte” es va iniciar ahir i va comptar